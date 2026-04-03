Bad Kreuznacher Amtsgericht
Haftstrafe nach Eskalation vor Pizzeria 
Ein leerer Sitzungssaal des Amtsgerichts Bad Kreuznach
Ein leerer Sitzungssaal des Amtsgerichts Bad Kreuznach
Bandhana Hauser

Daran, dass er sich bessern wollte, glaubte das Amtsgericht bei diesem Angeklagten nicht: Der 38-Jährige hatte nicht nur eine Frau beschimpft, sondern auch die Gäste eine Pizzeria in Langenlonsheim bedroht.

Lesezeit 2 Minuten
„Es tut mir leid. Ich möchte mich verbessern.“ Einer der wenigen Sätze, die der Angeklagte an diesem Vormittag sagt. Solche Worte sind vor Gericht häufig zu hören. Ob sie mehr sind als eine Floskel, bleibt offen – in diesem Fall spricht die Vorgeschichte des Mannes eher dagegen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren