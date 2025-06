In Unkenbach (Donnersbergkreis) wurde am Donnerstag, 12. Juni, eine 55-Jährige getötet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde gegen einen 19-Jährigen ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags und der Fluchtgefahr erlassen.

Eine 55-jährige Frau wurde am Donnerstag, 12. Juni, in Unkenbach (Donnersbergkreis) getötet. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter Leitung der dortigen Staatsanwaltschaft steht ein 19-Jähriger im Verdacht, gegen 20 Uhr die Frau zu Boden geschlagen und dort mehrmals mit einem Messer in den Oberkörper gestochen zu haben. Die 55-Jährige verstarb noch am Tatort.

Nach einem telefonischen Hinweis nahmen Spezialkräfte den Verdächtigen kurz nach Mitternacht an einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Löllbach widerstandslos fest, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei forderte in einer ersten Meldung die Menschen auf, nicht an den flüchtigen Mann heranzutreten, da er möglicherweise bewaffnet und in einem psychischen Ausnahmezustand sein könnte.

Auf Frau eingestochen

Laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt Udo Gehring kannte der 19-Jährige die Frau – sie war die Mutter seiner Ex-Freundin. Er suchte am Donnerstag gegen 20 Uhr den Wohnsitz seiner Ex-Freundin und ihrer Mutter in Unkenbach auf. Im Hof des Anwesens begegnete er der 55-Jährigen und griff sie mit einem Tritt in den Rücken und einen Faustschlag gegen den Kopf an. Danach stach er nach dem Ergebnis der Ermittlungen auf die am Boden liegende Frau ein. Das Motiv für die Tat und ihr unmittelbarer Anlass ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen den 19-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern laut Pressemitteilung im April Anklage zum Jugendrichter in Rockenhausen erhoben, mit dem Vorwurf, seine 14-jährige Ex-Freundin im Februar beleidigt und bedroht zu haben. Weitere Ermittlungsverfahren wegen ähnlicher Vorwürfe sind gegen den 19-Jährigen anhängig. Die Vorgeschichte der Tat am Donnerstag ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat der Ermittlungsrichter in Kaiserslautern am Freitag gegen den 19-Jährigen Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag und Flucht beziehungsweise Fluchtgefahr erlassen. Bei der Vorführung vor den Ermittlungsrichter hat der junge Mann von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Der 19-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt für Jugendliche und Heranwachsende.