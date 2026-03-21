Schulausschuss Bad Kreuznach Hält das Schulstraßenkonzept Elterntaxis fern? Josef Nürnberg 21.03.2026, 20:00 Uhr

i In die Straße "Am Winzerkeller" vor der Grundschule Planig sollten eigentlich keine Elterntaxis einfahren. Josef Nürnberg

Die Schulstraße sorgt in Bad Kreuznach für Diskussionen. Die Schulleiterin der Hofgartenschule befindet die aktuelle Lösung für gut, doch es gibt Widerspruch. Auch Eltern die sich per WhatsApp über Kontrollen verständigen könnten ein Problem sein.

Die jüngste Sitzung des Schulträgerausschusses wurde erst am Ende wirklich interessant, als die Tagesordnung bereits abgearbeitet war. Dann kam das Thema der Schulstraße an der Hofgartenschule und das laufende Widerspruchsverfahren auf. Schulleiterin Yasmin Röhr widerspricht der Aussage der Widerspruchsführer, dass sich durch die Anordnung der Schulstraße in Sachen Elterntaxis nichts geändert habe.







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