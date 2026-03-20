100 Zimmer geplant Hackenheimer Rat macht Weg für Hotel frei Josef Nürnberg 20.03.2026, 21:00 Uhr

i Rechts und damit nordöstlich des Bonnheimer Hofes, der als Einzelgehöft erhalten bleibt, wird der Hotelbau mit 100 Zimmern errichtet werden. Nürnberg Josef. josef Nürnberg

Nahe des Bonnheimer Hofs soll ein Hotel mit 100 Zimmern sowie ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Der Aufstellung eines Bebauungsplans stimmte der Gemeinderat zu.

Für einen Hotelbau mit 100 Zimmern nördlich des Bonnheimer Hofes machte der Gemeinderat Hackenheim am Donnerstagabend mit dem einstimmig gefassten Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes den Weg frei. Damit ist die Bosenheimer Winzerfamilie, die im Besitz des Bonnheimer Hofes ist, ein gutes Stück weiter in Sachen Entwicklung des weit über die Region bekannten Gastronomiebetriebes.







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