Haas sponsert das Menü zu Weihnachten in der Bastgasse

Für Menschen, die finanziell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, hatten die Bastgässjer über Weihnachten zwei leckere Menüs im Angebot. Und am 26. Dezember wurde das spendierte Essen auch zu älteren, alleinstehenden Menschen gefahren.
Für jene Kreuznacher, denen keine satten Weihnachtszuwendungen geschenkt werden, haben es Spender in der Bastgasse über Weihnachten „klingeln“ lassen. Einer von ihnen ist der Langenlonsheimer Winzer Thomas Haas, der im Namen der familieneigenen Vinothek in der Naheweinstraße 146 (neben dem evangelischen Gemeindehaus) das Menü zu Heiligabend spendierte.