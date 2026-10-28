40 Schüler verwandelten das Kirner Gesellschaftshaus in eine Bühne voller 80er-Jahre-Flair – mit Witz, Musik und einer Liveband, die das Publikum begeisterte. Und auch die Lehrkräfte bewiesen bei den Aufführungen eine gute Portion Humor.
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Zweimal ausverkauft, zweimal großer Jubel: Mit „Irgendwie Berlin“ hat die Musical-AG des Gymnasiums Kirn das Gesellschaftshaus am 23. und 24. Oktober in eine Bühne voller Musik, Witz und 80er-Jahre-Flair verwandelt. Rund 40 Schüler überzeugten mit Spielfreude, Gesang und einer energiegeladenen Liveband.