„Irgendwie Berlin“ in Kirn
Gymnasiasten begeistern mit Spielfreude und 80er-Hits
Bühnenszenen: Mit viel Spielfreude, originellen Kostümen und humorvollen Szenen entführten die jungen Darsteller das Publikum in
Bühnenszenen: Mit viel Spielfreude, originellen Kostümen und humorvollen Szenen entführten die jungen Darsteller das Publikum ins geteilte Berlin der frühen 1980er-Jahre.
Sebastian Schmitt

40 Schüler verwandelten das Kirner Gesellschaftshaus in eine Bühne voller 80er-Jahre-Flair – mit Witz, Musik und einer Liveband, die das Publikum begeisterte. Und auch die Lehrkräfte bewiesen bei den Aufführungen eine gute Portion Humor.

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Zweimal ausverkauft, zweimal großer Jubel: Mit „Irgendwie Berlin“ hat die Musical-AG des Gymnasiums Kirn das Gesellschaftshaus am 23. und 24. Oktober in eine Bühne voller Musik, Witz und 80er-Jahre-Flair verwandelt. Rund 40 Schüler überzeugten mit Spielfreude, Gesang und einer energiegeladenen Liveband.
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