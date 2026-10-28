„Irgendwie Berlin“ in Kirn Gymnasiasten begeistern mit Spielfreude und 80er-Hits Sebastian Schmitt 28.10.2026, 16:00 Uhr

i Bühnenszenen: Mit viel Spielfreude, originellen Kostümen und humorvollen Szenen entführten die jungen Darsteller das Publikum ins geteilte Berlin der frühen 1980er-Jahre. Sebastian Schmitt

40 Schüler verwandelten das Kirner Gesellschaftshaus in eine Bühne voller 80er-Jahre-Flair – mit Witz, Musik und einer Liveband, die das Publikum begeisterte. Und auch die Lehrkräfte bewiesen bei den Aufführungen eine gute Portion Humor.

Zweimal ausverkauft, zweimal großer Jubel: Mit „Irgendwie Berlin“ hat die Musical-AG des Gymnasiums Kirn das Gesellschaftshaus am 23. und 24. Oktober in eine Bühne voller Musik, Witz und 80er-Jahre-Flair verwandelt. Rund 40 Schüler überzeugten mit Spielfreude, Gesang und einer energiegeladenen Liveband.







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