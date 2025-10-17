Hochspannung in Bad Sobernheim Gutenberger Autorin mit Kriminalroman auf der Buchmesse 17.10.2025, 15:12 Uhr

i Irene Barthel stellt mit "Blutroter Mohn" einen Psychothriller vor. Die Autorin wird daraus am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse lesen. Christine Jäckel

Ein Stalker verfolgt 1993 die Gymnasiastin Isolde, beendet abrupt ihre vermeintlich rundum harmonische Jugend und bestimmt lange Zeit ihr Leben. Das ist der Ausgangspunkt von Irene Barthels Kriminalroman „Blutroter Mohn.“

Der Titel „Blutroter Mohn“ hält nicht hinterm Berg, mit welchem Genre sich die Autorin Irene Barthel zuletzt beschäftigt hat. Einen Psychothriller legt die passionierte Schreiberin als ihren zweiten Roman vor und er spielt unter anderem in ihrer Heimat Bad Sobernheim.







