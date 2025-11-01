Gutenbergs Ortschef hat angekündigt, dass er zum 31. Dezember sein Amt abgibt. Der Termin für die Wahl eines Nachfolgers ist parallel zur Landtagswahl angesetzt. Außerdem enden die archäologischen Untersuchungen im Neubaugebiet „Auf der Hobach“.
Nach dem Rücktritt vom Rücktritt, kurz vor der Kommunalwahl 2024 (wir berichteten), hat Ortsbürgermeister Jürgen Frank, in der jüngsten Sitzung des Gutenberger Gemeinderates erklärt, dass er zum 31. Dezember dieses Jahres seine 16,5-jährige Amtszeit beendet.