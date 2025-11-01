Jürgen Frank hört auf Gutenberg wählt im März einen neuen Ortsbürgermeister Dieter Ackermann 01.11.2025, 14:00 Uhr

i Nach 16,5 Jahren macht Gutenbergs Ortsbürgermeister Jürgen Frank am 31. Dezember Feierabend. Dieter Ackermann

Gutenbergs Ortschef hat angekündigt, dass er zum 31. Dezember sein Amt abgibt. Der Termin für die Wahl eines Nachfolgers ist parallel zur Landtagswahl angesetzt. Außerdem enden die archäologischen Untersuchungen im Neubaugebiet „Auf der Hobach“.

Nach dem Rücktritt vom Rücktritt, kurz vor der Kommunalwahl 2024 (wir berichteten), hat Ortsbürgermeister Jürgen Frank, in der jüngsten Sitzung des Gutenberger Gemeinderates erklärt, dass er zum 31. Dezember dieses Jahres seine 16,5-jährige Amtszeit beendet.







