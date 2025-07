Am Samstagabend wurde im vollbesetzten Park oberhalb des Pförtnerhäuschens in einem Festakt der Kulturpreis der Stadt „Das goldene Herz“ an den Förderverein Sowwerummer Rosenmontagsumzug (FSR) verliehen – und am Sonntag luden die Freunde des Heimatmuseums zu einem zünftigen Frühschoppen mit leckerem Spießbraten und mit Schlagern und Evergreens durch den Meddersheimer Alleinunterhalter Wolfgang „Wolle“ Marx ein.

Kühlwagen und Sitzgarnituren doppelt im Einsatz

„Das hat sich angeboten, viele Jahre ist die Zusammenarbeit mit dem FSR vorbildlich und so konnten wir tags darauf erstmals das ganze Equipment, die Kühlwagen und liebevoll mit Blumen eingedeckte Kirmeszeltgarnituren nutzen“, freute sich Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin Anke Wiechert. Mit dem FSR verlaufe die Kommunikation völlig unkompliziert – die Museumsfreunde um Fördervereinsvorsitzende Renate Ruhl waren zufrieden, viele Gäste zogen am Nachmittag weiter zum Café am Nohfels. Ein Wehrmustropfen beim sonntäglichen Frühschoppen bleibt dennoch: „Wieder einmal machte sich die Stadtspitze rar und glänzte durch Abwesenheit – das ist uns aufgefallen“, konstatierten mehrere der aktiven Ehrenamtlichen zerknirscht am Ende des Tages.

Werbung für Highlights

Das Pförtnerhäuschen hat bei den Felkestädtern sprichwörtlich ein „Stein im Brett“, seit zwischen 2010 bis 2013 viele rüstige und nimmermüde Rentner und Ehrenamtler, allen voran Wolfgang Heimer, der damalige Erste Beigeordnete Alois Bruckmeier, Willi Faber und Karlheinz Kindgen, um nur einige zu nennen, das um 1750 erbaute Haus an der Stadtmauer in der Wilhelmstraße auf Vordermann brachten. Heute beherbergt es zum Gedenken an den früheren Bundeschormeister, Komponist und Professor Rudolf Desch (1911-1997) eine Dauerausstellung, die über die KTI besichtigt werden kann.

Der „harte Kern“ der Museumsfreunde war guter Gastgeber und freute sich über das gesellige Beisammensein. Da wurden für die bevorstehende Mattheiser Sommer-Akademie (MSA) vom 10. bis 24 August Pläne geschmiedet und geworben und zwei ganz besondere und stimmungsvolle Dämmerschoppenabende donnerstags im Juli angekündigt: In dieser Woche gestaltet Gitarrist Oliver Schneiss einen musikalischen Abend und natürlich ist auch da im Heimatmuseum der Stadt im Priorhof an Fingerfood und kulinarische Köstlichkeiten gedacht.

Fundstück des Monats

Als besonderes Highlight präsentiert Ralf Bleser das „Fundstück des Monats“: Die „Feldpost“ steht im Fokus – bewegende Zeugnisse vergangener Zeiten, die spannende Einblicke in persönliche Geschichten geben. Und eine Woche später, am 24. Juli, gastiert die Musikergruppe „Rübezahl“ im Museumshof. Mit im Gepäck haben sie ein reiches Klanginstrumentarium und Liedhefte zum Mitsingen. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, der Eintritt ist frei und bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in der Museumsscheune statt.