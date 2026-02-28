Ruegenberg legt Haushalt vor Gute Nachrichten für Sobernheimer mit und ohne Hund Silke Jungbluth-Sepp 28.02.2026, 19:00 Uhr

i Einige Posten sind aus dem defizitären Haushaltsentwurf der Stadt Bad Sobernheim gestrichen worden - unter anderem der Verdienstausfall des Stadtbürgermeisters in Höhe von 46.000 Euro -, andere sind neu hinzugekommen. Grundsätzlich aber steckt die Felkestadt mit rund 2 Millionen Euro tief in den roten Zahlen. Silke Jungbluth-Sepp

Mit tiefroten Zahlen im Etat geht Bad Sobernheim ins Jahr 2026. Ein Defizit von rund 2 Millionen Euro steht im Haushaltsentwurf. Trotzdem sind Steuererhöhungen fürs Wohnen und für Hundebesitzer vorerst vom Tisch.

Es gibt gute Nachrichten für alle Bad Sobernheimer mit und ohne Hund: Der Hauptausschuss hat einstimmig abgelehnt, die Hundesteuer zu erhöhen – und auch die Grundsteuer B für Wohngrundstücke soll so bleiben, wie sie ist. Auch diese Entscheidungen waren Ergebnis der Haushaltsberatungen, obwohl der erste Punkt im Etatentwurf, die Geldforderungen von Stadtchef Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg), die Sitzung dominiert hatten.







Artikel teilen

Artikel teilen