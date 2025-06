Die jüngste Stadtratssitzung hat für die Mieter und Eigenheimbesitzer eine gute Nachricht gebracht: Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute Wohngrundstücke bleibt unverändert bei 480. Dies bedeutet auch, dass für die 2345 Grundstücke dieser Kategorie keine neuen Steuerbescheide fällig werden.

Teurer wird es dagegen für die beiden neu eingeführten Kategorien „unbebaute Grundstücke“ und „Nichwohngrundstücke“. Hier steigt der Hebesatz aus dem Stand auf 960 Prozent – bisher galt der einheitliche Grundsteuer-Hebesatz B von 480 Prozent für alle Grundstücksarten.

Grundsteuerreform beschert Defizit

Die Grundsteuerreform hatte Kommunen mit vergleichsweise großen Industrie- und Gewerbegebieten wie Bad Sobernheim Löcher in den Haushalt gerissen, weil Gewerbeflächen im Schnitt niedriger als Wohngebiete bewertet werden. In der Felkestadt summierte sich dies auf ein Defizit von bis zu 400.000 Euro. Um diese Schieflage auszugleichen, hatte das Land im Februar die Einführung differenzierter Hebesätze zugelassen.

Die beiden neuen Grundsteuervarianten spülen insgesamt fast 310.000 Euro in den Haushalt – auf die Nichtwohngrundstücke entfallen davon knapp 280.000 Euro, die übrigen 30.000 Euro steuern die Besitzer unbebauter Grundstücke zu.

Vorbehalte gegen beschlossenes Modell

Weil beides zusammen aber noch nicht ausreicht, die prognostizierten Mindereinnahmen von 391.000 Euro auszugleichen, soll auch der Gewerbesteuerhebesatz von 380 auf 388 Prozent steigen – was rund 77.000 Euro einbringen soll. Jedenfalls dann, wenn die Geschäfte der Firmen so gut laufen wie prognostiziert.

Insgesamt schnurren durch alle diese Veränderungen die Mindereinnahmen bei Grund- und Gewerbesteuer rechnerisch auf gut 5000 Euro zusammen, sodass die Kommunalaufsicht den Haushalt durchwinken dürfte.

Dieses nun geplante Modell hatte bereits der Hauptausschuss beschlossen – allerdings mit nur vier Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen. Auch im Stadtrat gab es von mehreren Fraktionen Vorbehalte gegen die Lösung. Letztlich passierte der Nachtragshaushalt mit den neuen Hebesätzen mit elf Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen.

„Die Diskussion um die Grundstückssteuern wird in der Stadt noch lange anhalten“, prognostizierte Michael Greiner (SPD). Die Hebesätze von 960 Prozent müssten auch Privatleute zahlen, die entsprechende Grundstücke besitzen, und längst nicht nur Gewerbetreibende. Die Sozialdemokraten kritisierten zudem, dass die hohen Hebesätze für zwei der drei Grundstücksarten in den kommenden Jahren keinen Spielraum für weitere Erhöhungen lassen – sofern dann wiederum ein Haushaltsdefizit aufgefangen werden müsse.

Die SPD und mehrere andere Ratsmitglieder hätten es bevorzugt, sich stärker auf die Erhöhung der Gewerbesteuer zu fokussieren. „Dann wären Privatleute gar nicht betroffen“, sagte SPD-Fraktionschef Christian Keiper. Außerdem trage die Gewerbesteuer der wirtschaftlichen Situation der Firmen besser Rechnung. Laufen die Geschäfte schlecht, müssten sie weniger zahlen – während die Besteuerung von Grund und Boden fix bleibe, auch in wirtschaftlichen Flautezeiten.

Gewerbesteuereinnahmen schwanken stark

Dominique Corazolla (CDU) erinnerte an die vom Bund geplanten neuen Abschreibungsregeln für Firmen. „Die Gewerbesteuer ist sehr volatil, da können wir uns nicht drauf verlassen.“ Sein Parteikollege Martin Eicke wollte wissen, ob es einen Einfluss auf Ansiedlungen hat, weil beispielsweise Idar-Oberstein die Hebesätze für alle Grundstücksarten gleich halte. „Nach meiner Einschätzung werden Unternehmen eher auf die Gewerbesteuer schauen“, sagte Stadtchef Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg).

In den Haushaltsdiskussionen der vergangenen Monate hatten Ratsmitglieder aller Fraktionen zu bedenken gegeben, dass die meisten Bürger bereits durch die Grundsteuerreform stärker belastet werden, da die Bodenpreise überwiegend deutlich höher eingestuft wurden. Zudem liegt die Hebesatzerhöhung auf 480 erst ein Jahr zurück.

Fehlkonstruktion des Gesetzes

„Es krankt an der Grundfehlkonstruktion des Gesetzes“, sagte Bernd Krisczik (CDU). „Dass wir alle als Privatpersonen unter der Reform gelitten haben, daran können wir als Kommune nichts ändern.“ Es sei der Stadt nicht möglich, zum Ausgleich die Grundsteuer B für Mieter und Eigentümer von Wohnimmobilien zu senken. „Das haben wir prüfen lassen.“ Kämmereimitarbeiterin Sonja Grasmück erinnerte daran, dass die Kommunalaufsicht vergangenes Jahr einen Hebesatz von 480 zur Vorgabe gemacht habe.

Keine Änderung brachte der Nachtragshaushalt bei der dort ausgewiesenen Vergütung für den Stadtbürgermeister. In dieser Haushaltsposition sind unverändert 59.400 Euro im Zahlenwerk eingestellt: Neben 29.400 Euro Aufwandsentschädigung erstmals zusätzlich 30.000 Euro Verdienstausfall. Allerdings wird nach Angaben der Verwaltung lediglich die Aufwandsentschädigung gezahlt. Für alle anderen Forderungen sei zuvor eine Satzungsänderung durch den Stadtrat erforderlich.

Gedenkminute für Klaus Schick

Der frühere Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Klaus Schick ist am 23. Mai 2025 im Alter von 83 Jahren gestorben. Er gehörte der FWG an und war von September 2004 bis August 2005 Stadtchef der Sobernheimer. Der Stadtrat gedachte ihm in der Sitzung in einer Schweigeminute.