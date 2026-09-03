Polyblend in Bad Sobernheim
Gute Nachricht: Vier Millionen Euro werden investiert
Die Funktion des neu angeschaften Roboter-Gabalstaplers erläutert der technische Leiter Dr. Joachim Wolf (3. von links), was auc
Die Funktion des neu angeschaften Roboter-Gabalstaplers erläutert der technische Leiter Dr. Joachim Wolf (3. von links), was auch Polyblend-Geschäftsführer Michel Cassart (4. von rechts) interessiert verfolgt.
Jens Fink

Polyblend investiert in die Zukunft: Die modernisierte Produktlinie wird den Betrieb voraussichtlich Ende 2027 aufnehmen und eine Kapazität von bis zu 15.000 Tonnen, auf recycelten Rohstoff basierenden Compounds haben.

Lesezeit 2 Minuten
Weitere vier Millionen Euro investiert das Unternehmen Polyblend in die Modernisierung einer bestehenden Produktionslinie am Standort Bad Sobernheim. Diese für die Beschäftigten positive Nachricht konnte Geschäftsführer Michel Cassart beim Sommerfest der Firma bekannt geben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren