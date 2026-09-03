Polyblend in Bad Sobernheim Gute Nachricht: Vier Millionen Euro werden investiert Jens Fink 03.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Funktion des neu angeschaften Roboter-Gabalstaplers erläutert der technische Leiter Dr. Joachim Wolf (3. von links), was auch Polyblend-Geschäftsführer Michel Cassart (4. von rechts) interessiert verfolgt. Jens Fink

Polyblend investiert in die Zukunft: Die modernisierte Produktlinie wird den Betrieb voraussichtlich Ende 2027 aufnehmen und eine Kapazität von bis zu 15.000 Tonnen, auf recycelten Rohstoff basierenden Compounds haben.

Weitere vier Millionen Euro investiert das Unternehmen Polyblend in die Modernisierung einer bestehenden Produktionslinie am Standort Bad Sobernheim. Diese für die Beschäftigten positive Nachricht konnte Geschäftsführer Michel Cassart beim Sommerfest der Firma bekannt geben.







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