Polyblend investiert in die Zukunft: Die modernisierte Produktlinie wird den Betrieb voraussichtlich Ende 2027 aufnehmen und eine Kapazität von bis zu 15.000 Tonnen, auf recycelten Rohstoff basierenden Compounds haben.
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Weitere vier Millionen Euro investiert das Unternehmen Polyblend in die Modernisierung einer bestehenden Produktionslinie am Standort Bad Sobernheim. Diese für die Beschäftigten positive Nachricht konnte Geschäftsführer Michel Cassart beim Sommerfest der Firma bekannt geben.