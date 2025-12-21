Kreistag Bad Kreuznach Gute Nachricht: Die Abfallgebühren werden nicht teurer Rainer Gräff 21.12.2025, 15:08 Uhr

i Die Wertstoffhöfe sind ein bürgernahes Standbein der Abfallwirtschaft. Hier wird vor allem in den Standort Waldlaubersheim investiert. Markus Kilian

Nicht nur die bittere Pille des Haushaltsbeschlusses für 2026 prägte die letzte Sitzung des Jahres des Kreistags Bad Kreuznach. Es gab sogar erfreuliche Nachrichten und Beschlüsse.

Es war nicht alles unfröhlich bei der Jahresabschlusssitzung des Kreistags Bad Kreuznach neben dem geschmückten Weihnachtsbaum im Sitzungssaal. Freuen können sich beispielsweise die Feilbingerter: Zusätzlich zur Kreisstraße 84 wird nun auch die nicht minder marode K83 ins Kreisstraßenbauprogramm aufgenommen und zuerst saniert.







