Weinprobe im Gesellschaftshaus Gute Laune, wenn Brot und Wein aufgetischt werden Armin Seibert 23.11.2026, 10:00 Uhr

i Als unvergleichliches Bühnen-Duett präsentierten sich Julia Klöckner und Alfred Wenz mit Weinordensmeisterin Margit Forster (rechts) und Brotkönigin Tatjana Krechel (links). Armin Seibert

20. biblisch-musikalische Weinprobe der Soonwaldstiftung: Im Gesellschaftshaus treffen edle Tropfen, Bäckerhandwerk und Musik auf biblische Geschichten. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Alfred Wenz ergänzen sich bestens auf der Bühne.

Kultur pur im Kirner Gesellschaftshaus: Die biblisch-musikalische Weinprobe begeisterte wieder einmal 250 Wein-, Musik- und Kabarettfreunde. Und die Besucher wurden bestens unterhalten und informiert. Sie zogen daher auch ein sehr positives Fazit nach dem Traditionsabend mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Veranstalter Herbert Wirzius (Soonwaldstiftung) und Kreishandwerksmeister Alfred Wenz.







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