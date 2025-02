Wettbewerb für neuen Standort Gute Ideen für den Neubau des AWB in Bad Kreuznach 14.02.2025, 15:00 Uhr

i Dieser Entwurf des Büros Kauffmann, Theilig und Partner für den geplanten Neubau des AWB in der Siemensstraße erhielt den ersten Preis. Christine Jäckel

2023 hatte der Kreis das Grundstück an der Siemensstraße in Bad Kreuznach erworben. Dann wurde beschlossen, einen Architekturwettbewerb für den Neubau des Abfallwirtschaftsbetriebes durchzuführen. Die preisgekrönten Entwürfe wurden jetzt vorgestellt.

Der Architektenwettbewerb für den geplanten Neubau des Abfallwirtschaftsbetriebes an der Siemensstraße in Bad Kreuznach ist entschieden. In der Sitzung des Werkausschusses am Dienstag stellte Meik Schwinn vom Abfallwirtschaftsbetrieb die Entwürfe vor, die von der Jury mit dem ersten bis dritten Preis ausgezeichnet wurden.

