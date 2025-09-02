Wie läuft eine Untersuchung in der Notaufnahme ab, was muss ein Arzt tun, was könnte er tun – und was darf er nicht? Diese Frage sollte im Verfahren gegen einen Klinikarzt, dem sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vorgeworfen wird, am dritten Prozesstag im Fokus stehen. Dazu gab Dr. Johanna Görg, Sachverständige vom Institut für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Mainz, ihr Gutachten ab und beantwortete Fragen. Ihre Zusammenfassung lautete: „Es ist nicht auszuschließen, dass die besagte Untersuchung angemessen war.“ Die Untersuchung sei aus rechtsmedizinischer Sicht schlüssig und regelhaft gewesen. Zur Erinnerung: Dem Arzt wird von der Staatsanwaltschaft und der Nebenklägerin, der damaligen Patientin, sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen. Er soll als diensthabender Arzt der Notaufnahme einer örtlichen Klinik im Juli 2023 die damals 23-Jährige untersucht und dabei im Intimbereich und an der Brust unsittlich berührt haben – so die Aussage der Frau. Denn sie war alleine mit dem Mediziner im Ultraschallraum, der Tatort gewesen sein soll. Alle Zeugen aus dem familiären Umfeld und auch die Polizei können nur berichten, was die Patientin ihnen gesagt hat und in welchem Zustand sie sie erlebt haben. Der Arzt hingegen schwieg auch am dritten Prozesstag zu den Vorwürfen.

Untersuchung erscheint normal – aber warum die WhatsApps?

Eine Rolle spielten die Beschwerden, mit denen die Frau damals in die Notaufnahme kam. Die Angaben der Patientin und der Schwestern in der Klinik schwanken zwischen Schmerzen in den Waden, in Füßen und Beinen oder auch zusätzlich im Bauchraum. Laut der Sachverständigen würden weitreichendere Schmerzen den Ausschluss einer Thrombose oder anderen ernsthaften Erkrankung mit Lymphsystembeteiligung per Ultraschalluntersuchung und Tastbefund sinnvoll machen. Und bei einem Ultraschall des Venensystems reiche der Schallkopf dabei in Regionen der Leiste unmittelbar in Nähe der Vulva. Auch ein Abtasten der Brust – die Anklage spricht von „Kneten“ – könne zum Ausschluss von Knoten sinnvoll sein. Das werden die beiden Verteidiger des Angeklagten gern gehört haben. Überhaupt nicht gern hörten sie indes die beharrliche Frage der Vertreterin der Staatsanwaltschaft an die Sachverständige, ob es denn auch normal sei, dass ein Arzt in der Nacht nach der Behandlung WhatsApp-Nachrichten an seine Patienten schreibt, wie es geschehen ist. Die Verteidiger beanstandeten mehrfach diese Frage, ebenso beharrlich wurde sie von der Staatsanwältin wiederholt – bis Richterin Vanessa Blauth einschritt und die Frage ebenfalls als unzulässig einstufte.

Urteil wird für kommenden Montag erwartet

Als weiteren Hebel setzten die Anwälte bei einem Packen von Arzt- und Krankenhausunterlagen an, die die Krankheitsgeschichte der Nebenklägerin dokumentierten und erst während einer Sitzungsunterbrechung im Selbstleseverfahren geprüft werden konnten. Wieder wollten David Püschel und Thomas Hohneck auf eine mögliche Neigung der Frau zu epileptischen Anfällen beziehungsweise neurologischen Ausfällen hinaus, was allerdings nicht schlüssig herauszulesen war. Dennoch sahen sich die Verteidiger am Ende wohl im Vorteil und fragten an, ob es möglicherweise ein Rechtsgespräch statt der Fortsetzung des Verfahrens geben könne – woran die Staatsanwaltschaft keinerlei Interesse zeigte. So geht es beim nächsten Termin weiter mit den Plädoyers und wohl dem Urteil: am Montag, 8. September, 11 Uhr.