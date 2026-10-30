Bad Kreuznacher Schwätzchen
Grusel-Stadtrat: Wo soll das hinführen?
Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich.
Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich.
Markus Kilian

Sagen wir es mal so: Die Stadtpolitik ist zum Verzweifeln oder zum Schreien. Streit um den Katzenschutz, Ärger der Politiker, dass sie bei dem 50-Millionen-Projekt im Kurviertel übergangen wurden, und jetzt auch noch: Was wird aus dem Stadtjugendamt?

Lesezeit 4 Minuten

Es ist zum Schreien

Auf der Suche nach einem passenden Motto für das heutige Schwätzchen und die aktuelle Stadtpolitik habe ich im Büro einer Kollegin an der Pinnwand diesen Spruch entdeckt: „In die Psychiatrie kommen die, die schreien, nicht die, die sie zum Schreien gebracht haben.
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