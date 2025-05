Mit Sabine Brohl bekommt die Grundschule Guldental eine neue und erfahrene Schulleiterin. Die 58-Jährige bringt viel Berufserfahrung mit, war so beispielsweise 20 Jahre Schulleiterin an der Grundschule Storchenblick in Katzweiler/Pfalz.

Mit fröhlichem Gesang, Gedichten, Geschenken und vielen herzlichen Worten, wurde die neue Leiterin der Grundschule (GS) Guldental, Sabine Brohl (58), im Foyer der Schule, die auch von den Kindern aus Windesheim besucht wird, willkommen geheißen. Allen voran von Schulrätin Rita Siebenborn, die der Nachfolgerin von Friederike Rabe mit auf den Weg gab, mit dem heutigen Tag in ihrer neuen beruflichen Heimat angekommen zu sein. Mit großer Freude, Interesse und Erwartungen werde sie von der Schulgemeinschaft aufgenommen. „Ich wünsche Ihnen, dass sie diese nun Schritt für Schritt besser kennenlernen. Sie wissen, wie Schulleitung geht und welche Herausforderungen der Schulalltag bereit hält. Guldental ist eine gute Wahl“, betonte Siebenborn.

Schulleiterin Nicole Hippert (GS Schweppenhausen) nahm den Faden auf, hieß Brohl im Kreis der sieben Grundschulen der Verbandsgemeinde (VG) Langenlonsheim-Stromberg ebenso herzlich willkommen, wie VG-Bürgermeister Michael Cyfka, der sich erfreut darüber zeigte, „dass die Vakanz sehr kurz war“. Cyfka beglückwünschte Brohl, „die in große Fußstapfen tritt“ und erinnerte daran, dass der VG-Rat von ihrer Vorstellung begeistert war. „Die Schulgemeinschaft in der VG funktioniert gut, zudem sind wir relativ gut aufgestellt“, sagte Cyfka. Karin Egold (Personalrat) sprach davon, das Alte hinter sich zu lassen und Neues zu entdecken. Sie betonte: „Wir sind alle neugierig darauf, was sie in unserer Schulgemeinschaft einbringen werden.“ Sichtlich bewegt dankte die neue Schulleiterin und bekannte, dass sie Freude und großen Respekt vor den neuen Aufgaben habe.

Gebürtige Hamburgerin

Zuvor trugen Schülerinnen und Schüler Gedichte vor, hielten Schilder mit Willkommensgrüßen hoch, übergaben Papierblumen mit Wünschen, stimmten Lieder wie „Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg“, „Herzlich willkommen, ob groß und klein, alle sollen hier glücklich sein“ oder „Rock-ju“ an. Brohl zeigte sich erfreut „über diese besondere Art und Weise, wie ich hier aufgenommen werde. Nun müssen wir uns alle noch besser kennenlernen, denn ich möchte eine Guldentaler- und Windesheimerin werden. Schön, dass ich hier sein darf“.

Die gebürtige Hamburgerin hat in Trier und Koblenz Lehramt studiert, an der Hauptschule Oberwehrt in Koblenz, Schulen in Andernach, Urmitz und Neuwied-Ehlich, Berufserfahrung gesammelt. Sie war Konrektorin an der Römerschule Kaiserslautern und 20 Jahre Schulleiterin an der GS Storchenblick in Katzweiler/Pfalz. Sabine Brohl wohnt in Bingen-Sponsheim und freut sich auf ihre künftige Arbeit an der GS Guldental mit ihren rund 160 Jungen und Mädchen. Im Gespräch mit unserer Zeitung machte sie deutlich, dass sie zunächst einmal in ihrer neuen Heimat ankommen, reinschnuppern und das Kollegium sowie die Gemeinden Guldental und Windesheim, aber auch die VG kennenlernen möchte.