Lernen nach Interesse, selbstorganisiert und mit jüngeren oder älteren Mitschülern: Das ist in den Projekten der Lern(t) raumzeit möglich, die jeden Freitag in der Geschwister-Scholl-Grundschule und an einigen Orten außerhalb stattfinden.

Was muss ich über mein Haustier wissen? Wie baut man Kartoffeln und Salat an? Wie organisiert man ein Sportturnier und was kann man tun, um den Pausenhof abwechslungsreich zu gestalten? Und: Wie finanziert man Anschaffungen oder Verschönerungen für die Schulgemeinschaft? Jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr ist Lern(t)raumzeit an der Geschwister-Scholl-Grundschule Wallhausen: Schüler und Lehrer unterbrechen den normalen Unterricht und finden sich in Projekten zusammen.

Neue Lernform in Projekten

Mit der Lern(t)raumzeit beteiligt sich die Grundschule an der Initiative „Schule der Zukunft.“ Ziel ist es, eine nachhaltige Schulentwicklung anzustoßen, die die Schüler durch aktive Teilhabe beim Lernen auf die aktuellen Anforderungen der Gesellschaft vorbereitet. Die Liste der Projekte ist bunt und deckt viele Interessen ab. Zum Ende des Schulhalbjahres findet jeweils eine Präsentation statt, die gleichzeitig Start für die nächste Projektrunde ist. Im Schuljahr 2024/25 nahmen rund 230 Mädchen und Jungen der Klassen zwei bis vier an 15 Projekten teil. Was das im März 2023 gestartete Langzeitprojekt so besonders macht: In den Gruppen kommen Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen zusammen und arbeiten gemeinsam im Team, die Lehrkraft sieht ihre Rolle primär als Begleiter.

„Wir merken jetzt, wo wir im dritten Jahr sind, dass die Kinder selbstständiger aussuchen, planen, die Organisation der Arbeit besprechen und die Aufgaben verteilen, das funktioniert immer besser“, sagt Konrektor Benjamin Knoth. Dass die Schüler an Kompetenz gewinnen, ist einer von vielen positiven Aspekten der Lern(t)raumzeit. Dabei geht es um die Zukunftskompetenzen Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität, erklärt Knoth. „Die Kinder sind auch untereinander offener, das hat zur Folge, dass es weniger Streitereien gibt, weil man sich kennt“, sieht Rektorin Maike Flegerbein positive Auswirkungen auf die Schulgemeinschaft. Rund um die Geschwister-Scholl-Schule ist durch die Lern(t)raumzeit viel entstanden, unter anderem ein Barfußpfad und ein Schildkrötengehege.

Schülerfirma übernimmt die Finanzen

i Konrad, Ben, Bennett und Erik waren im Projekt "Lernen außerhalb der Schule" und informierten bei der Präsentation der Lern(t)raumzeit unter anderem über den Märchenpfad. Christine Jäckel

Auch im Schulhaus haben die Projektgruppen bereits Spuren hinterlassen, mit der Bücherei oder durch Verschönerungsmaßnahmen wie am Treppengeländer. Die Bücherei-Gruppe hat eine Lesenacht in der Turnhalle organisiert, an der 100 Kinder teilnahmen. Ein weiterer wichtiger Punkt der Lern(t)raumzeit ist die Öffnung der Schule nach außen. Dazu passen die Projekte, über die Konrad, Ben, Bennett und Erik bei der Präsentation informieren. Sie haben die Umgebung in Wallhausen und Gutenberg für die Organisation von Wandertagen erkundet und einen Märchenpfad entwickelt. Dafür sind bereits einige Stationen entworfen worden und der Ortsbürgermeister wurde angeschrieben, da der Märchenweg mit der Gemeinde umgesetzt werden soll.

Im neuen Schuljahr stehen sogar 17 Projekte zur Auswahl, darunter einige mit externen Partnern wie der Musikschule Mittlere Nahe, die ein Bandprojekt anbietet, dem Lernort Bauernhof auf dem Aschborner Hof in Spabrücken, einem Schulgarten und einer Waldgruppe. Um die finanzielle Ausstattung der Projekte kümmert sich die Schülerfirma. „Sie wacht über die Finanzen, die Projekte geben einen Kostenantrag ab, der geprüft wird und der kann auch schon mal abgelehnt werden“, sagt Konrektor Knoth. Dann müssen die Projektteilnehmer begründen, warum die Ausgabe notwendig ist.

i Auf dem Aschbornerhof von Familie Thilmann lernte die Projektgruppe Bauernhof, wie gemolken wird und was zur Versorgung von Milchkühen wichtig ist. Archiv Christine Jäckel

Schüler arbeiten eigenständig

Die Schülerfirma verwaltet die Gelder und führt dazu ein digitales Kassenbuch. Das funktioniert immer besser nach den Erfahrungen der Lehrkräfte und die Schüler gehen inzwischen ihre Aufgaben beherzt an. Besonders wertvoll sind die Fehler, die an der ein oder anderen Stelle passieren. „Das zeigt den Schülern, da muss ich noch etwas tun und mehr lernen, etwa im Rechnen“, so Knoth. Die Präsentation zum Ende des Schulhalbjahres nutzen die nachfolgenden Jahrgänge, um sich einen Überblick zu verschaffen und ihr Wunschprojekt für das nächste Halbjahr auszusuchen.