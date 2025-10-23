Plötzlich Pistole herausgeholt Grundlos Bad Kreuznacher ins Gesicht geschossen? ﻿ 23.10.2025, 06:00 Uhr

i Ein 41-jähriger Bad Kreuznacher soll einem Mann grundlos ins Gesicht geschossen haben. Deshalb muss er sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. Archiv Christine Jäckel

Befremdlich ist die Straftat, die einem 53-Jährigen im August letzten Jahres widerfuhr. Ein flüchtiger Bekannter soll ihm ohne Grund mit einer Waffe ins Gesicht geschossen haben. Das Amtsgericht versucht jetzt, die Tat aufzuklären.

Durch einen Schuss ins Gesicht soll am 5. August letzten Jahres ein 53-jähriger Bad Kreuznacher nachts auf dem Gelände der Arbeitsagentur in der Bosenheimer Straße erheblich verletzt worden sein. Der Vorfall ist jetzt Gegenstand eines Verfahrens vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach.







