Weiter über die Region bekannt Grumbieremarkt lockte Tausende nach Schweinschied Andrea Brand 04.10.2026, 11:00 Uhr

i Überall herrschte reger Betrieb. Andrea Brand

Der Schweinschieder Grumbieremarkt ist ein Erfolgsgarant: Erneut strömten Tausende Besucher in die Gemeinde und stöberten an den mehr als 70 Ständen. Daneben hatte eine Traktorenausstellung viele Hingucker zu bieten.

Zum 25. Mal gab es den Grumbieremarkt in Schweinschied. Und wieder hat sich gezeigt, warum das Fest seit einem Vierteljahrhundert läuft. Aus einer kleinen Idee mit ein paar Traktoren, Unimogs und ein paar Kartoffeln ist längst ein Fest geworden, das weit über die Region hinaus bekannt ist.







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