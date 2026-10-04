Weiter über die Region bekannt
Grumbieremarkt lockte Tausende nach Schweinschied
Überall herrschte reger Betrieb.
Überall herrschte reger Betrieb.
Andrea Brand

Der Schweinschieder Grumbieremarkt ist ein Erfolgsgarant: Erneut strömten Tausende Besucher in die Gemeinde und stöberten an den mehr als 70 Ständen. Daneben hatte eine Traktorenausstellung viele Hingucker zu bieten.

Lesezeit 1 Minute
Zum 25. Mal gab es den Grumbieremarkt in Schweinschied. Und wieder hat sich gezeigt, warum das Fest seit einem Vierteljahrhundert läuft. Aus einer kleinen Idee mit ein paar Traktoren, Unimogs und ein paar Kartoffeln ist längst ein Fest geworden, das weit über die Region hinaus bekannt ist.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren