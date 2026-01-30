Booser Fastnacht Grufties, Piraten, hoher Blutdruck und harte Butter Tjorven Lamb 30.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Booser Garde (Katharina Hoseus, Eileen Franzmann, Michéle Stumm, Emma Syre, Kim Eckes, Lara und Linda Weingärtner) trainierte ihre Tänze dieses Jahr ohne Trainer. Sabine Franzmann

Im Booser Sportheim sorgte die fünfstündige Sitzung des Booser Carnevalsvereins mit vielen Tänzen und allerlei Schabernack für beste Stimmung.

Boos. Im nahezu ausverkauften Sportheim fand am Samstag die Booser Fastnachtssitzung statt. Mit einem fünfstündigen Programm und moderiert von Sitzungspräsidentin Melanie Jockel bot der Booser Carnevalsverein seinen Gästen beste Unterhaltung. Den Start machten die „Vier Tanzmäuse“ vom TuS Oberstreit mit ihrem „Hexentanz“, trainiert von Nadine Strauß und Marlie Ficca.







Artikel teilen

Artikel teilen