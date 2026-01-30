Im Booser Sportheim sorgte die fünfstündige Sitzung des Booser Carnevalsvereins mit vielen Tänzen und allerlei Schabernack für beste Stimmung.
Lesezeit 1 Minute
Boos. Im nahezu ausverkauften Sportheim fand am Samstag die Booser Fastnachtssitzung statt. Mit einem fünfstündigen Programm und moderiert von Sitzungspräsidentin Melanie Jockel bot der Booser Carnevalsverein seinen Gästen beste Unterhaltung. Den Start machten die „Vier Tanzmäuse“ vom TuS Oberstreit mit ihrem „Hexentanz“, trainiert von Nadine Strauß und Marlie Ficca.