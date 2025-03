VG-Werke Nahe-Glan wollen mehr Arbeitssicherheit, auch an ihren abgelegenen Außenstationen. Der bisher dort allein für den Grünschnitt zuständige Mitarbeiter wäre dort bei einem Arbeitsunfall in Bedrängnis gekommen.

Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan vergeben ihre Grünpflegearbeiten künftig extern. Für 86.200 Euro hat das Odernheimer Gartenbauunternehmen Porth den Zuschlag für 2025 bekommen.

Zu den Aufgaben gehört es, sich ab 1. April vorerst für ein Jahr um die Grünpflege an allen 107 Außenstationen der VG-Werke zu kümmern. Dazu zählen die Gelände von Brunnenanlagen, Hochbehältern, Pumpstationen, Kleinkläranlagen, Regenrückhaltebecken und Hebewerke. „Je nach Anlage sind ein bis drei Pflegegänge pro Jahr notwendig“, erläuterte der für die Werke zuständige VG-Beigeordnete Ron Budschat (CDU) in der Sitzung des Werks- und Betriebsausschusses, der einstimmig für die Fremdvergabe votierte. Die externe Vergabe ist nach seinen Angaben mit aktuellen Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsbewertungen der Arbeitsplätze begründet.

„Zum Teil sind die Einsatzorte in Regionen, in denen es noch nicht einmal einen funktionierenden Mobilfunkempfang gibt. Sollte es einmal zu einem Unfall kommen, wäre es nicht möglich, die Rettungskette zu aktivieren.“

VG-Beigeordneter Ron Budschat (CDU)

Bisher hatten die VG-Werke die Grünpflegearbeiten demnach durch einen eigenen Mitarbeiter durchführen lassen, „der dies auch über Jahre sehr zuverlässig erledigt“ habe und mit dessen Einsatz „wir sehr zufrieden waren“, so Budschat. „Allerdings konnten wir es nicht mehr verantworten, dass diese Tätigkeit von nur einer einzigen Person ausgeführt wird. Zum Teil sind die Einsatzorte in Regionen, in denen es noch nicht einmal einen funktionierenden Mobilfunkempfang gibt. Sollte es einmal zu einem Unfall kommen, wäre es nicht möglich, die Rettungskette zu aktivieren“, erläuterte er auf Anfrage dieser Zeitung. „Auch wenn wir hier zusätzliche Gelder investieren müssen, liegt uns der Schutz unserer Kollegen sehr am Herzen“, betonte er. Selbstverständlich seien die Tätigkeiten innerhalb der Werke so umorganisiert worden, dass der Mitarbeiter an anderer Stelle eingesetzt werde, kündigte Budschat an.

Schwimmbad kommt als neuer Aufgabenbereich dazu

Ein neues Einsatzgebiet in Sachen Grünpflege für die VG-Werke wird in dieser Saison das Bad Sobernheimer Schwimmbad sein, wie der Werksausschuss in einer seiner jüngsten Sitzungen entschieden hat. Die Werke haben wie berichtet die Grünarbeiten im Rosenbergbad wieder in eigene Regie übernommen, da der Bäderservice Barth diese Aufgabe mit eigenem Personal nicht mehr stemmen kann.

Leitungen nach Steinhardt erneuern

Bei einer Gegenstimme vergeben wurden zudem die Ingenieurleistungen für die Teilerneuerung der Zubringerleitung zum Hochbehälter in Steinhardt für knapp 29.000 Euro an das Veitsrodter Ingenieurbüro Hartmann und Müller. Ein erster Teil der Wasserleitung über eine Länge von 800 Metern sei bereits vorab gemeinsam mit der Firma Westnetz von Steinhardt bis zum Funkmast durchgeführt worden, so Budschat. Nun folgen weitere drei Abschnitte von 300 Metern, 480 Metern und 240 Metern, um die Wasserleitung inklusive der Steuerleitung komplett zu erneuern. Der Versorgungsstrang werde in offener Bauweise erneuert.

Hildegard Krauß (UBL) wollte wissen, warum diese Planungsarbeiten nicht von eigenem Personal geleistet werden können, sondern teuer extern vergeben werden müssen. „Wir haben nicht das Personal, um solche Leistungen fortlaufend zu planen“, erläuterte Budschat.