Von einem Scheitern der Maßnahme zu sprechen, sei geradezu grotesk und verdrehe die Tatsachen, betont die Ökopartei in einer Anfrage an Oberbürgermeister Letz. Sie wollen wissen: Waren Schulleitung und Elternbeirat umfassend beteiligt?
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Aus Sicht der Grünen-Stadtratsfraktion war die Schulstraße an der Hofgartenschule ein Erfolg. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) widersprechen Sprecher Juliane Rohrbacher und Hermann Holste seiner Aussage, die Schulstraße sei, so wie sie umgesetzt wurde, gescheitert.