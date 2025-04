Die Mitglieder des Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen haben auf ihrer Wahlversammlung Franz Preis zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 17 für die kommende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewählt. Zum Wahlkreis 17 Bad Kreuznach gehören neben der Stadt auch die VG Bad Kreuznach sowie die VG Langenlonsheim-Stromberg.

In einer engagierten und persönlichen Rede machte Preis deutlich, warum er sich zur Wahl stellt: „Ich will nicht mehr nur zuschauen, wie über unsere Zukunft diskutiert wird – ich will mitgestalten.“ Der 57-jährige Unternehmer, Vater von vier Kindern und Großvater von vier Enkelkindern, lebt seit vielen Jahren in Bad Kreuznach und bringt umfassende Erfahrung aus Wirtschaft, Familie und Ehrenamt mit. Preis betonte, dass seine Kandidatur aus einem tiefen Verantwortungsgefühl heraus geschieht – für kommende Generationen, für den ländlichen Raum und für eine zukunftsfähige Politik.

Als früherer Leistungssportler und Unternehmer sieht er Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg – ob im Sport, in der Wirtschaft oder in der Politik. Er forderte eine Politik, die nicht nur in Ballungszentren funktioniert, sondern auch in kleineren Gemeinden wie Meisenheim, Schöneberg oder Heimweiler. Themen wie schnelles Internet, medizinische Versorgung und eine funktionierende Mobilität im ländlichen Raum müssten endlich mit Nachdruck angegangen werden. Klimaschutz ist für Preis kein abstraktes Ziel, sondern eine konkrete Notwendigkeit. Dabei sprach er sich klar für eine Wirtschaftspolitik aus, die mittelständische Unternehmen bei der ökologischen Transformation aktiv unterstützt. Mit seiner Kandidatur will Preis auch mehr gesellschaftliche Vielfalt in die Parlamente bringen. Zum Abschluss seiner Rede wandte er sich direkt an die Anwesenden: „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen – mit Herz, mit Verstand und gemeinsam mit euch. Für ein klimafestes, wirtschaftlich starkes und soziales Rheinland-Pfalz.“

Für den Wahlkreis 18 Kirn/Bad Sobernheim, zu dem die VG Nahe-Glan, die VG Kirner Land und die VG Rüdesheim gehört, bestimmt die Versammlung, die von Pia Schellhammer der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag geleitet wurde, den 42-jährigen Lars Medinger. Kreistagsmitglied Medinger ist in der Tourismusbranche tätig und engagiert sich bei Amnesty International und Greenpeace. Auch er möchte sich für bessere Bedingungen im ländlichen Raum einsetzen.

Sorge bereitet ihm das Wahlergebnis in Kirn, wo die AfD über 40 Prozent erreichte. Ein Warnsignal, so Medinger, das auf tiefer liegende Missstände wie mangelnde Infrastruktur, fehlende Angebote und überlastete Kommunen hinweise. Er fordert eine gezielte finanzielle Unterstützung für strukturschwache Regionen und eine Entlastung der kommunalen Haushalte. Ein zentrales Anliegen für ihn ist die Verbindung von Naturschutz und Tourismus: „Beim Tourismus gehen Naturschutz und Wirtschaft Hand in Hand.“ Auch bei der Verkehrswende und beim Ausbau der Windkraft sieht er dringenden Handlungsbedarf.