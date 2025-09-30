Er ist handgreiflich geworden: Grüne im Kreis Kreuznach: Boxler soll Mandate abgeben
Er ist handgreiflich geworden
Grüne im Kreis Kreuznach: Boxler soll Mandate abgeben
Ein Schlag ins Gesicht, keine Entschuldigung – und jetzt? Warum ein Grünen-Politiker nach einem brutalen Vorfall alle Mandate verlieren soll – so zumindest der Wunsch der Grünen-Spitze.
Der Eklat um den körperlichen Angriff von Ex-Grünen-Kreistagsmann Stefan Boxler zieht weitere Kreise. Dieser hatte nach einem Angriff auf eine Mandatsträgerin die Fraktionen der Grünen im Kreistag sowie im Verbandsgemeinderat Rüdesheim verlassen.