Er ist handgreiflich geworden
Grüne im Kreis Kreuznach: Boxler soll Mandate abgeben
Geht es nach der Grünen-Spitze im Kreis soll Stefan Boxler, der nun fraktionslos im Kreistag sitzt, auch sein Mandat abgeben.
Rainer Kurzeder

Ein Schlag ins Gesicht, keine Entschuldigung – und jetzt? Warum ein Grünen-Politiker nach einem brutalen Vorfall alle Mandate verlieren soll – so zumindest der Wunsch der Grünen-Spitze.

Der Eklat um den körperlichen Angriff von Ex-Grünen-Kreistagsmann Stefan Boxler zieht weitere Kreise. Dieser hatte nach einem Angriff auf eine Mandatsträgerin die Fraktionen der Grünen im Kreistag sowie im Verbandsgemeinderat Rüdesheim verlassen.

