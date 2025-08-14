Tempo 30 sollte künftig auf allen Straßen im Ortsgebiet gelten. Dies beantragten die Grünen im Gemeinderat. Generell sollte der Ort verkehrsberuhigt werden, meinte Axel Grohs (Grüne). Auch Bastian Ritter (FLG) konnte sich vorstellen, aus Sicherheitsgründen die Regelung „für alle Straßen in Guldental“ anzuwenden. Eine generelle Tempo 30-Regelung sei jedoch nur langwierig umzusetzen, gab die VG-Beigeordnete Elke Stern zu bedenken. Dann sollte dies eben „nach und nach“ erfolgen, meinte Hans Faus (Grüne). Schließlich fand sich eine deutliche Mehrheit dafür, in einem ersten Schritt eine Tempo 30-Zone für das Wohngebiet zwischen der Kreuznacher Straße und dem Guldenbach bei der Verbandsgemeinde zu beantragen.

Brüche und Risse im Asphalt einiger Straßen

Einige Straßen im Ort sind in einem schlechten Zustand und müssten dringend saniert oder sogar erneuert werden. Wie etwa die Verbindung zwischen der Naheweinstraße und der Schmickertstraße. Hier ist die Bausubstanz in derart schlechtem Zustand, dass die Verbindung erneuert werden müsste. Auch in der Judengasse ist eine Instandhaltung allein nicht mehr ausreichend, so dass dringender Handlungsbedarf besteht, das hatte bereits der Bauausschuss erkannt. Zudem sind im Dammweg einige Brüche im Asphalt erkennbar., die saniert werden müssten. Welche Maßnahme für diese Straßen jeweils notwendig und zielführend wären, sollen nun Bodengutachten klären. Hierfür liegt bereits das Angebot eines Fachbüros aus Langenlonsheim vor, das für die Baugrunduntersuchung sowie einen Straßenbautechnischen Bericht inklusive einer Ausbauempfehlung 6904 Euro berechnen würde. Ein zweiter Bieter hatte ein rund 1700 Euro teureres Angebot abgegeben. Hier müsse die VG anhand von vergleichbaren Vergaben anderer Maßnahmen sicher stellen, dass das mit der Maßnahme betraute Fachbüro die Untersuchungen auch im notwendigen Umfang durchführe, mahnte Rainer Schmitt (FLG) an. Dem schloss sich der Rat an und entschied, unter dieser Maßgabe den Auftrag an das Langenlonsheimer Büro zu erteilen.

Mühlenteichbrücke muss repariert werden

Auch eine Sanierung der Straßenbrücke über den Mühlenteich sei dringend notwendig. Hierfür sollten notwendige Bodenuntersuchungen, Entwurfsplanung, Vergabe und Bauaufsicht an ein Fachbüro vergeben werden, informierte Ortsbürgermeister Peter Schermuly. Vor einer Vergabe dieser insgesamt rund 28 000 Euro teuren Maßnahmen soll sich der Bauausschuss vor Ort ein Bild machen, welche Arbeiten an der Brücke konkret notwendig sind, beschloss der Rat.

Aufgrund eines schweren Unfalls auf der K 48 im Bereich zwischen der Einmündung zu den Aussiedlerhöfen und der Einmündung zum Feldbahnmuseum sollten hier künftig ein Überholverbot sowie maximal Tempo 70 gelten. Der Rat befürworte den Antrag der SPD, dass sich die VG dafür bei den zuständigen Behörden einsetzt. Ebenso befürwortet der Rat das Ansinnen der SPD, das Dorferneuerungskonzept fortzuschreiben. Im Rahmen dieses Konzeptes habe die Gemeinde schon früher Zuschüsse für wichtige Maßnahmen im Ort erhalten, erinnerte Alfons Lorsbach (CDU).