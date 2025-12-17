Grüne Damen bringen Wärme und Trost ins Krankenhaus

Seit 33 Jahren schenken sie Patienten im GZG Meisenheim Zeit, Trost und kleine Freuden – ob beim Waffelbacken, Vorlesen oder mit selbstgebastelten Geschenken. Wie die Grünen Damen den Klinikalltag bereichern und warum ihr Einsatz unverzichtbar ist.
Lesezeit 1 Minute
„Es liegt was in der Luft, ein ganz besond'rer Duft!“ An diesen Oldie fühlten sich manche Ältere beim Betreten des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) erinnert. Die Grünen Damen backen im Frühling und im Dezember frische Waffeln mit heißen Kirschen.