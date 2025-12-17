Meisenheimer Besuchsdienst Grüne Damen bringen Wärme und Trost ins Krankenhaus Roswitha Kexel 17.12.2025, 09:00 Uhr

i Wie man sieht, hatten die Grünen Damen Christa Herzog, Marlies Leyendecker, Elke Schmidt, Marina Bonnenberg, Gisela Bernspitz und Eveline Klein-Rödder (von links) Spaß Freude beim Waffelbacken. Die Patienten und ihre Gäste nahmen das süße Angebot gern an. Roswitha Kexel

Seit 33 Jahren schenken sie Patienten im GZG Meisenheim Zeit, Trost und kleine Freuden – ob beim Waffelbacken, Vorlesen oder mit selbstgebastelten Geschenken. Wie die Grünen Damen den Klinikalltag bereichern und warum ihr Einsatz unverzichtbar ist.

„Es liegt was in der Luft, ein ganz besond'rer Duft!“ An diesen Oldie fühlten sich manche Ältere beim Betreten des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) erinnert. Die Grünen Damen backen im Frühling und im Dezember frische Waffeln mit heißen Kirschen.







Artikel teilen

Artikel teilen