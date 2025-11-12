Neustart in Bad Kreuznach Grün, Burgund und Goldgelb für mehr Gemütlichkeit 12.11.2025, 13:00 Uhr

i Neustart in Grün, Burgund und Goldgelb: Küchenchef Frank Hilgert (von links), Hoteldirektorin Jennifer Schirra und Inhaber Marco Mattes wollen nicht nur Touristen vom neuen Mühlentor überzeugen, sondern auch Bad Kreuznacher. Marian Ristow

Ein Traditionsbetrieb wagt den radikalen Neustart: Innerhalb von vier Tagen verwandelte sich das Mühlentor in ein gemütliches Refugium. Doch was steckt hinter dem rasanten Umbau – und welche Pläne verfolgt das Team noch?

Einmal alles raus und innerhalb von vier Tagen wieder eröffnungsfähig sein: Im Hotelrestaurant Mühlentor in der Bad Kreuznacher Mühlenstraße ist der nächste Neustart geglückt. Inhaber Marco Mattes hat gemeinsam mit Küchenchef Frank Hilgert und Jennifer Schirra, als Direktorin für Hotel und Restaurant seit zwei Monaten im Amt, den gesamten Restaurantbereich neu gestaltet und eifrig am Konzept des Bad Kreuznacher Traditionsbetriebs gefeilt.







