80 Helfer im Einsatz Großfeuer in Spabrücken zerstört Dachstuhl komplett 30.11.2024, 10:32 Uhr

i Rund 80 Einsatzkräfte und Helfer waren in der eiskalten Nacht im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Freiwillige Feuerwehr VG Rüdeshe

Bei einem Großfeuer in der Soonwald-Gemeinde Spabrücken wurde der Dachstuhl komplett zerstört. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim war eine arbeitsreiche Woche.

Großeinsatz für die Feuerwehren der Region: Ein Dachstuhlbrand in Spabrücken hat am Freitagabend für viel Betrieb in der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim gesorgt. Das betroffene Gebäude in der Straße „Am Kastell“ mitten im Ortskern wurde dabei so stark beschädigt, dass es bis auf Weiteres unbewohnbar ist.

