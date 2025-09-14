Das Kreuznacher Staatsweingut wird 125 Jahre alt und feiert eher dezent. Aber zur Freude der Weinfreunde gibt es einen speziellen Wein extra zum Jubiläum: ein Cuvée aus Merlot und Spätburgunder.

Es war im 1900, als im damals zur preußischen Rheinprovinz gehörenden Bad Kreuznach die Provinzial-Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft gegründet wurde, aus der auch das heutige Staatsweingut Bad Kreuznach hervorging. Beschlossen worden war die Gründung durch den Provinzial-Landtag am 9. Februar 1899.

Die Ziele für das Weingut sind heute, 125 Jahre später, so aktuell wir damals: Es ging und geht darum, als eine Art Musterbetrieb in Kombination mit der Weinbauschule neue Entwicklungen zu prüfen und voranzutreiben sowie dem Winzernachwuchs eine hervorragende Ausbildung zu bieten.

i So sieht das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) mit dem Staatsweingut in der Rüdesheimer Straße heute aus. Staatsweingut

Auch der Standort in der Rüdesheimer Straße ist geblieben. Das große Jubiläum feiert das in das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück integrierte Staatsweingut eher klein und bescheiden: am Samstag, 20. September, von 9 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Tür und im Rahmen des Bauernmarkts im Domizil in der Rüdesheimer Straße 60-68. Das dazu passende Präsent ist natürlich ein Wein: Kellermeister Reiner Gies hat als Sonderedition eine hochwertige Rotwein-Cuvee aus Merlot und Spätburgunder in limitierter Auflage von 2025 Flaschen mit dem Namen Centum XXV kreiert, der jetzt schon im Weinshop für 12,50 Euro zu haben ist.

„Rainer Gies kommt von der Ahr und kann Rotwein“, ist auch Michael Lipps, seit 2017 DLR-Chef, von der Cuvee ganz begeistert. Die Weine des Staatsbetriebs sind fast schon traditionell sehr beliebt: Die Absatzzahlen bewegen sich seit vielen Jahren auf einem hohen Niveau und liegen deutlich über denen in Oppenheim. Wobei der Verkauf laut Lipps nicht das Hauptaugenmerk ist, „aber es hilft natürlich, wenn man wirtschaftlich arbeitet“.

i So sah die Provinzial-Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft, aus der auch das heutige Staatsweingut Bad Kreuznach hervorging, nach der Gründung im Jahr 1900 aus. Staatsweingut

Neben dem Riesling als nach wie vor stärkste Rebsorte sind vor allem die Burgundersorten sehr gefragt. Aber auch neue Sorten wie der Cabernet Blanc haben ihre Liebhaber. Und was trinkt der DLR-Chef, der seine berufliche Laufbahn 2002 in der Abteilung Kellerwirtschaft in Bad Kreuznach begann und danach bis 2017 am DLR in Bernkastel-Kues tätig war, am liebsten? „Ich mag eigentlich all unsere Weine. Es kommt dabei auf die Laune an.“ Schließlich verrät er doch noch seine beiden absoluten Lieblinge: den Riesling Am Steinweg Edition und die Grauburgunder Edition.

Einen hohen Stellenwert hat das Staatsweingut, das acht Mitarbeiter beschäftigt, nicht nur bei seinen Kunden, sondern auch als Lehr- und Versuchsweingut. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind an der Weinbauschule ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung der Winzer und der darauf aufbauenden Ausbildung zum Weinbautechniker, die in Rheinland-Pfalz nur in Bad Kreuznach angeboten wird. Bereits Ende der 1940er-Jahre wurde beispielsweise die Erzeugung restsüßer Weine mittels Gärunterbrechung marktfähig entwickelt.

i Auf das 125-jährige Bestehen des Staatsweinguts stoßen (von links) Kellermeister Reiner Gies, Franziska Krull, die Leiterin des Außenbetriebs, und DLR-Chef Michael Lipps mit dem zum Jubiläum kreierten Rotwein an. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Michael Lipps führt es auch auf die Arbeit des Staatsweinguts sowie damit zusammenhängend die Ausbildung und Beratung zurück, dass die Qualität an der Nahe in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Stichwort Beratung: Der Bedarf sei nach wie vor da, wenn auch nicht mehr so groß wie früher. Schwerpunkte sind dabei Seminare, Online-Angebote und der Newsletter, während Vor-Ort-Termine nur noch im Ausnahmefall möglich sind.

Seit 2012 bewirtschaftet der 2024 mit dem Staatsehrenpreis ausgezeichnete Betrieb in Bad Kreuznach als einziger der vier in Rheinland-Pfalz seine Flächen ökologisch. Auf dem Etikett steht allerdings nicht Bio. Das hängt damit zusammen, dass die Ausrichtung als Lehr- und Versuchsweingut die Aufgabe beinhaltet, verschiedene Varianten zu vergleichen. Der Aufwand, die daraus entstehenden Weine zu trennen, wäre zu groß. „Deshalb schreiben wir Öko nicht aufs Etikett, obwohl die Kunden einen nahezu vollwertigen Ökowein bekommen“, erläutert Lipps.

Die Arbeiten im Weinberg und im Keller jedenfalls erfolgen nach ökologischen Kriterien. Ziel ist es immer, einen authentischen, Terroir-geprägten Wein zu erzeugen. Dazu gehört auch, jedem Wein die nötige Zeit zur Reifung zu geben.

i Zum Jubiläum präsentiert das Staatsweingut eine hochwertige Rotwein-Cuvee aus Merlot und Spätburgunder als Sonderedition in limitierter Auflage von 2025 Flaschen mit dem Namen Centum XXV. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Während für die Arbeiten im Weinberg sowohl in Bad Kreuznach als auch in Oppenheim Franziska Krull als Leiterin des Außenbetriebs verantwortlich ist, steuert Reiner Gies die Feinjustierung im Keller. Wobei er betont, „dass die Qualität immer im Weinberg gemacht wird. Wenn das Material nicht gut ist, kann daraus kein sehr guter Wein entstehen“. Für den Jahrgang 2025 sieht es aber hervorragend aus, sind sich Franziska Krull und Reiner Gies einig: Alles deute derzeit darauf hin, dass er sogar an den von 2003 heranreichen kann.