Militär-Ausflug bei Baumholder
Großes Interesse an Exkursion über Truppenübungsplatz
In der Maschinenhalle herrschte zum geselligen Abschluss reges Treiben.
In der Maschinenhalle herrschte zum geselligen Abschluss reges Treiben.
Andrea Brand

Groißes Interesse sorgte dafür, dass die Fahrkarten für drei Busse binnen weniger Minuten fort waren. Zum Ehemaligentreffen ging es dann in den sonst geschlossenen Truppenübungsplatz Baumholder hinein. 

Lesezeit 2 Minuten
Wo sonst nur Militärfahrzeuge Staub aufwirbeln, öffneten sich an Pfingstsonntag für 150 Bürger die Tore zu einer Welt, die für die Öffentlichkeit normalerweise streng verschlossen bleibt. Unter der Regie des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Unterjeckenbach startete eine außergewöhnliche Exkursion über den Truppenübungsplatz Baumholder.

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Oeffentlicher AnzeigerZeitgeschichte

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