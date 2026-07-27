Obereisenbach feiert Großes Fest für ein winziges Dorf Andrea Brand 27.07.2026, 14:00 Uhr

i 100 Freibier für alle. Links der spendable Ortsbürgermeister von Kirrweiler, Ralf Schuster. Andrea Brand

Die 44-Einwohner-Gemeinde Obereisenbach, Ortsteil von Sankt Julian (Verbandsgemeinde Lauterecken), feierte nun ihr 600-jähriges Bestehen. Und die ersten hundert Bier spendierte Kirrweilers Bürgermeister Ralf Schuster.

Wer wissen will, wie ein Ort mit nur 44 Einwohnern ein riesiges Fest zu seiner 600-Jahr-Feier auf die Beine stellt, musste an diesem Wochenende einfach nach Obereisenbach kommen. Der Kesselbachtal-Ortsteil von St. Julian ist nur über eine einzige Straße erreichbar.







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