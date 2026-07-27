Obereisenbach feiert
Großes Fest für ein winziges Dorf
100 Freibier für alle. Links der spendable Ortsbürgermeister von Kirrweiler, Ralf Schuster.
100 Freibier für alle. Links der spendable Ortsbürgermeister von Kirrweiler, Ralf Schuster.
Andrea Brand

Die 44-Einwohner-Gemeinde Obereisenbach, Ortsteil von Sankt Julian (Verbandsgemeinde Lauterecken), feierte nun ihr 600-jähriges Bestehen. Und die ersten hundert Bier spendierte Kirrweilers Bürgermeister Ralf Schuster. 

Lesezeit 2 Minuten
Wer wissen will, wie ein Ort mit nur 44 Einwohnern ein riesiges Fest zu seiner 600-Jahr-Feier auf die Beine stellt, musste an diesem Wochenende einfach nach Obereisenbach kommen. Der Kesselbachtal-Ortsteil von St. Julian ist nur über eine einzige Straße erreichbar.
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