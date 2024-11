Mandel Großer Bahnhof für deutsche Majestät: Weinprinzessin wird Donnerstag in Mandel empfangen 30.10.2024, 15:35 Uhr

i Charlotte Weihl (M), neu gewählte Deutsche Weinkönigin, freut sich im Saalbau nach der Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin mit den Weinprinzessinnen Katharina Gräff (l) und Julia Lambrich über die Entscheidung. +++ dpa-Bildfunk +++ Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Mandel. Natürlich muss der Erfolg der kürzlich gekrönten Deutschen Weinprinzessin Katharina Gräff (von links), hier mit der Deutschen Weinkönigin Charlotte Weihl und der weiteren Weinprinzessin Julia Lambrich, gebührend gefeiert werden. Das wurde schon im Fanbus nach der Krönung in Neustadt auf dem Weg nach Mandel eifrig getan – und mitten in der Nacht wurde Katharina im Heimatort mit einer Spontanparty überrascht.

Es wurde also eine kurze Nacht, denn am Samstag galt es schon wieder, zur Lese in den Wingert auszurücken.In Mandel erwartete die glücklichen Heimkehrer denn auch ein Riesenplakat zu Ehren der Deutschen Weinmajestät, das jetzt im Garten der Familie Gräff prangt.

