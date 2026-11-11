Arztversorgung Lauterecken
Großer Andrang im Medizinischen Versorgungszentrum
Die aufgegebene Praxis Krennrich in Lauterecken.
Die aufgegebene Praxis Krennrich in Lauterecken.
Andrea Brand

Das Medizinsiche Versorgungszentrum Pfälzer Land in Lauterecken muss den Andrang der Patienten bewältigen, die nach dem Aus der Praxis Krennrich keinen Hausarzt mehr haben. Es ist herausfordernd und braucht Zeit. 

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Eine Woche, nachdem die Hausarztpraxis Krennrich aus Krankheitsgründen plötzlich schließen musste, läuft die Ersatzversorgung in Lauterecken an. Viele Patientinnen und Patienten standen von einem Tag auf den andern ohne Hausarzt da. Seitdem versucht das Medizinische Versorgungszentrum Pfälzer Land, die Lücke zu schließen.
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