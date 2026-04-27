Die Roseninsel war am Wochenende einer der Kreuznacher Plätze, die sich eines wahren Gäste-Ansturms erwehren musste. Zum Weinfrühling füllten sich die Wiese zwischen Priegerpromenade und Nahe. Fünf städtische Weingüter schenkten aus.
Lesezeit 1 Minute
Die Bad Kreuznacher Stadtweingüter Paul Anheuser, Philipp Dhom, Anton Finkenauer, Gemünden und Reichsgraf von Plettenberg erlebten am Wochenende beim Weinfrühling auf der Roseninsel einen Ansturm, der im Vergleich zu den vergangenen Jahren rekordverdächtig war.