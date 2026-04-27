Weinfrühling an der Nahe Großer Andrang auf der Kreuznacher Roseninsel Josef Nürnberg 27.04.2026, 13:14 Uhr

i Beste Stimmung herrschte am Weinstand des Weingutes Philipp Dhom, wo die "Dhomschlucker" in Sachen Weinexpertise engagiert waren. Josef Nürnberg

Die Roseninsel war am Wochenende einer der Kreuznacher Plätze, die sich eines wahren Gäste-Ansturms erwehren musste. Zum Weinfrühling füllten sich die Wiese zwischen Priegerpromenade und Nahe. Fünf städtische Weingüter schenkten aus.

Die Bad Kreuznacher Stadtweingüter Paul Anheuser, Philipp Dhom, Anton Finkenauer, Gemünden und Reichsgraf von Plettenberg erlebten am Wochenende beim Weinfrühling auf der Roseninsel einen Ansturm, der im Vergleich zu den vergangenen Jahren rekordverdächtig war.







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