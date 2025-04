Die Vorfreude auf die Kirner Kerb steigt. Besonders ungeduldig ist der neue Festwirt Thomas Kreis, der sich mit der Aufgabe einen Traum erfüllt. Die Weiherschleife in Tiefenstein, die er betreibt, bleibt an den Kerbetagen zu.

Für Thomas Kreis geht ein Traum in Erfüllung: Der Betreiber der weithin bekannten Weiherschleife in Tiefenstein hat sich mit der Stadt und der Brauerei geeinigt, dass er in diesem Jahr als Festwirt die Kirner Kerb mit organisieren darf. Da geht’s nicht nur um Speis und Trank in der „Mitte“ rund um die große Bühne, sondern auch um die Mitgestaltung des Musikprogramms.

Der Rahmen steht weitgehend

Dabei setzt der „Neue“ auf Unterstützung von Andreas Heck, Leiter des Außendienstleiter der NGS, einem Tochterunternehmen der Kirner Brauerei, und zugleich „Hunsrück-DJ“. Kreis ist einer der NGS-Top-Kunden und mit Heck gut befreundet. Die beiden sind Profis in Sachen Fest-Gastronomie und zusammen mit Brauerei-Chef Sven Schirmer, Bürgermeister Frank Ensminger und Marktmeister Luca Schallmo überzeugt: Das wird in diesem Jahr optimal laufen.

Der Rahmen steht weitgehend, sagte das federführende Kirmes-Quintett bei der Vorstellung von Kreis im Bürgermeisterbüro. An Feinheiten werde noch gefeilt, berichten Heck und Kreis. Da geht es beispielsweise um die Ausgestaltung des früheren Dingeldein-Geländes (Schwarzwaldhaus), dass zu einer Art Beachclub gestaltet werden soll, mit interessanten Cocktails und Liegestühlen. In der „Mitte“ um die Bühne ist vermutlich wie gehabt vor allem das frisch gezapfte Pils angesagt und deftige Speisen sind gefragt.

Von Party bis Familientag

Freitags geht’s los mit einer großen Party des Kirner Bierclubs, der fast 14.000 Mitglieder zählt und überregional Furore macht. Verlosungen soll es geben und weitere Vorteile für Clubmitglieder. Andy Heck: „Schau wir mal, was noch so in der Pipeline ist und Benefit für den Club bringt.“ Da gibt’s wohl nichts Schlimmeres als warmes Bier, merkt Thomas Kreis süffisant an. Das war ein Manko bei der extrem heißen Kerb 2024. Damals hatte sich Kreis auch schon um die Festwirtschaft beworben, war aber zu spät gekommen – der Zuschlag war per Handschlag erteilt.

Nach einem dann „suboptimalen“ Verlauf, wie es beim Pressegespräch hieß, soll in diesem Jahr wieder alles wie zu Weickerts Zeiten ablaufen. Für Samstagabend hat die Phönix-Band aus dem Saarland zugesagt, die XXL Steirer sind ebenfalls im Programm. Der Sonntag soll Familien locken nach dem traditionellen Kirmesgottesdienst, diesmal mit der Schaustellerpfarrerin auf dem Autoscooter. Freitags und montags wird es traditionsgemäß ein Feuerwerk geben, bestätigt Marktmeister Luca Schallmo.

Montags-Frühschoppen größte Herausforderung

Die besondere Herausforderung für die Kirmes-Bewirtschaftung ist der Montags-Frühschoppen, wenn Firmen traditionell die Kyrau bevölkern und eine große Helfermannschaft professionell bis zu 450 hungrige Gäste versorgen soll. Ob man es da mit gefüllten Klößen probieren wird oder doch mit Spießbraten? Vielleicht beides. Am besten, es wird vorbestellt, sagt der Marktmeister. Kirmeswirt Kreis verspricht, sich mit voller Manpower von rund 30 Leuten, auf die Kerb zu konzentrieren. Seine Weiherschleifen-Gastronomie wird vier Tage geschlossen bleiben. „Keine Angst, wir kriegen das hin“, verspricht er selbstbewusst und will im Eingangsbereich und rund um die Bühne ein ansprechendes Ambiente schaffen. Alles soll frisch und sauber sein.

„Ich habe richtig Bock drauf, wollte schon immer Kirmeswirt werden.“

Thomas Kreis

„Ich habe richtig Bock drauf, wollte schon immer Kirmeswirt werden,“ sagt er und freut sich auf viele Gäste aus dem Obersteiner Raum bei der Kirmes. Für den gebürtigen Kempfelder gibt’s dazu passend nur ein Bier: Kirner. Übrigens auch in der Weiherschleife. Das hört Bauereichef Sven Schirmer gerne und bietet wie gewohnt volle Unterstützung an, damit Kerb und Zapfhähne laufen. Gute Probemöglichkeiten gibt’s genügend. Beim Brauereihoffest am Samstag, 26. April, beim Marktfrühstück zum Kirner Autofrühling Anfang Mai, beim Konzert von Thomas Kreis im Obersteiner Stadttheater mit den Söhnen Mannheims am 3. Mai. Gut gezapftes Kirner fließt dann auch beim Oktoberfest in der Brauerei, kündigt Andy Heck an.