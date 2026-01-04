Fußverkehrs-Check Sobernheim Große und kleine Ideen machen es für Fußgänger besser Silke Jungbluth-Sepp 04.01.2026, 06:00 Uhr

i Der Bahnhofsplatz ist nicht auf Fußgänger ausgelegt. Um sicher über die Straße zu kommen, müssen sie Umwege zurücklegen. Silke Jungbluth-Sepp

Wird Bad Sobernheim zur Fußgängerstadt? Zumindest gibt es einige Stellen, an denen die Stadt etwas für Passanten tun könnte. Dazu zählen mehr Zebrastreifen ebenso wie die Stadtmöblierung.

Das Jahr 2025 stand in Bad Sobernheim immer wieder im Zeichen des Fußverkehrs. Bei zwei Begehungen wurde die Felkestadt mit „Tief-Seh-Rohr“ und speziellen Brillen erkundet, um Schwachstellen in der Infrastruktur der Stadt für Fußgänger aufzudecken. Bürger konnten sich dabei und bei Workshops beteiligen.







Artikel teilen

Artikel teilen