B estürzung und Trauer herrschen in St. Katharinen und in der Verbandsgemeinde Rüdesheim nach dem plötzlichen Tod von Ortsbürgermeister Marc Lechniak (54). Geboren in Herne, lebte Lechniak mit seiner Familie in Bochum, bevor er vor fast 20 Jahren berufsbedingt nach St. Katharinen zog.

Zunächst arbeitete er bei Teves in Rheinböllen, bevor er eine leitende Position im Stammhaus von Continental in Frankfurt übernahm. In St. Katharinen wurde er herzlich aufgenommen und fand schnell Anschluss in der Dorfgemeinschaft. Sein Wunsch, sich aktiv einzusetzen, führte ihn 2024 als parteilosen in das Amt des Ortsbürgermeisters. Er wollte der Gemeinde, die ihm zur Heimat geworden war, etwas zurückgeben.

Lechniak hinterlässt seine Ehefrau, einen Sohn und eine Tochter. Sein Tod hinterlässt in der Gemeinde eine spürbare Lücke. Marc Lechniak wurde unter großer Anteilnahme beigesetzt.