Nach Krankheit verstorben Große Trauer in Bad Kreuznach um Stadtrat Stefan Butz 18.11.2025, 15:11 Uhr

i Bei den Kommunalwahlen im Juni 2024 zog Stefan Butz als Spitzenkandidat der Wählergruppierung Progressives Bad Kreuznach erneut in den Kreuznacher Stadtrat ein. Cordula Kabasch

Stefan Butz hat sich in vielfältiger Art und Weise in Bad Kreuznach engagiert. Entsprechend groß ist die Trauer über die Nachricht, dass das ehemalige Stadtratsmitglied im Alter von nur 53 Jahren verstorben ist.

Stefan Butz war ein kreativer, vielseitiger Geist, der sich nicht nur politisch, sondern auch immer wieder künstlerisch betätigt hat. Jetzt ist der Bad Kreuznacher Stadtrat, Journalist, Politikwissenschaftler, Kunstschaffende, Theatermacher und -produzent, Schauspieler und Medienmensch im Alter von nur 53 Jahren verstorben.







