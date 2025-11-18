Große Trauer in Bad Kreuznach um Stadtrat Stefan Butz

Stefan Butz hat sich in vielfältiger Art und Weise in Bad Kreuznach engagiert. Entsprechend groß ist die Trauer über die Nachricht, dass das ehemalige Stadtratsmitglied im Alter von nur 53 Jahren verstorben ist.
Lesezeit 2 Minuten
Stefan Butz war ein kreativer, vielseitiger Geist, der sich nicht nur politisch, sondern auch immer wieder künstlerisch betätigt hat. Jetzt ist der Bad Kreuznacher Stadtrat, Journalist, Politikwissenschaftler, Kunstschaffende, Theatermacher und -produzent, Schauspieler und Medienmensch im Alter von nur 53 Jahren verstorben.