Los geht´s in Callbach Große Premiere für die Bier- und Weinwanderung Roswitha Kexel 10.08.2026, 14:00 Uhr

i Jürgen Kemmries (rechts) ist Cheforganisator der 1. Bier- und Weinwanderung. Mit einem kleinen Team plant er seit Anfang diesen Jahres die Veranstaltung des FC Schmittweiler-Callbach. Der FC-Vorsitzende Julian Kuhn spricht Kemmries und Team Lob, Respekt und Anerkennung für dieses Engagement aus. Start und Ziel ist hier am Bürgerhaus Callbach. Roswitha Kexel

Eine sechs Kilometer lange Wanderung steht am Samstag, 15. August, in Callbach und Schmittweiler auf dem Programm: die Premiere der neuen Bier- und Weinwanderung mit mehreren Verpflegungsstationen, die auch mit Kinderwägen machbar ist.

Der Countdown läuft! Am kommenden Samstag, 15. August, feiert der FC Schmittweiler-Callbach Premiere mit seiner Bier- und Weinwanderung. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Anfang dieses Jahres. Jetzt geht es in den Endspurt. Cheforganisator ist Jürgen Kemmries, der von einem kleinen Team unterstützt wird.







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