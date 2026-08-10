Eine sechs Kilometer lange Wanderung steht am Samstag, 15. August, in Callbach und Schmittweiler auf dem Programm: die Premiere der neuen Bier- und Weinwanderung mit mehreren Verpflegungsstationen, die auch mit Kinderwägen machbar ist.
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Der Countdown läuft! Am kommenden Samstag, 15. August, feiert der FC Schmittweiler-Callbach Premiere mit seiner Bier- und Weinwanderung. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Anfang dieses Jahres. Jetzt geht es in den Endspurt. Cheforganisator ist Jürgen Kemmries, der von einem kleinen Team unterstützt wird.