Im Nachgang der 50-Jahr-Feier beim Spabrücker Sportverein wird nun eine umfangreiche Historie in Buchform präsentiert. Hans Otto Thomas hat sie auf über 300 Seiten mit 500 Fotos zusammengestellt und mit Anekdoten gewürzt.
Die turbulenten Jubiläumsfeierlichkeiten des SV Spabrücken im Sommer des vergangenen Jahres sind schon Geschichte. Mit der 316 Seiten starken Vereinschronik, die Autor Hans Otto Thomas jetzt als Geburtstagsgeschenk nachlieferte, haben Interessierte aber die Gelegenheit, als „Nachtisch“ in aller Ruhe nachzulesen, was in 75 Jahren SV passierte und berichtenswert war.