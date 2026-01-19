Buch zur Vereinsgeschichte Große Chronik zum Spabrücker Sport Armin Seibert 19.01.2026, 06:00 Uhr

i Wie Versprochen, so gehalten. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres übergab Hans-Otto Thomas die Chronik an den Vorstand des SV-Spabrücken. Mit dabei der ehemalige Vorsitzende Klaus May sowie Spieler aus allen Aufstiegsmannschaften und Vertreter der Abteilungen. Von links: Christoph Theis (Vorsitzender), Harald Gäns, Bernd Gäns, Heidi Tullius, Marco Dilly, Michael Lötzbeyer, Hermann Leister, Hans-Otto Thomas, Sebastian Dilly, Reinhard Hock, Klaus May, Klemens Jörg und Detlef Neumann. Foto: Silke Gäns silke Gäns. Seibert Armin

Im Nachgang der 50-Jahr-Feier beim Spabrücker Sportverein wird nun eine umfangreiche Historie in Buchform präsentiert. Hans Otto Thomas hat sie auf über 300 Seiten mit 500 Fotos zusammengestellt und mit Anekdoten gewürzt.

Die turbulenten Jubiläumsfeierlichkeiten des SV Spabrücken im Sommer des vergangenen Jahres sind schon Geschichte. Mit der 316 Seiten starken Vereinschronik, die Autor Hans Otto Thomas jetzt als Geburtstagsgeschenk nachlieferte, haben Interessierte aber die Gelegenheit, als „Nachtisch“ in aller Ruhe nachzulesen, was in 75 Jahren SV passierte und berichtenswert war.







