Kirchenlehrerin im Fokus
Große Bühne für Hildegard von Bingen
Im Rahmen der Hildegard-Woche bieten (von links) Ute Kreidler, Elisabeth Hamburger und Annette Esser vom Scivias Institut ein um
Im Rahmen der Hildegard-Woche bieten (von links) Ute Kreidler, Elisabeth Hamburger und Annette Esser vom Scivias Institut ein umfangreiches Programm an.
Josef Nürnberg

Bad Kreuznach wird vier Tage lang zur Bühne für Hildegard von Bingen. Wissenschaft, Pilgern, Kunst und Musik eröffnen überraschende Einblicke in Leben und Werk – und laden zum Mitgehen und Entdecken ein.

Lesezeit 2 Minuten
Erstmals wird die Hildegard-Woche von Donnerstag, 17. September, bis Sonntag, 20. September, in gemeinsamer Trägerschaft des Scivias-Instituts, der Disibodenberger Scivias-Stiftung, der Rupertsberger Gesellschaft und der Internationalen Gesellschaft Hildegard von Bingen in Bad Kreuznach und Bingen veranstaltet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGlaube & Kirche
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren