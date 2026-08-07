Kirchenlehrerin im Fokus Große Bühne für Hildegard von Bingen Josef Nürnberg 07.08.2026, 06:00 Uhr

i Im Rahmen der Hildegard-Woche bieten (von links) Ute Kreidler, Elisabeth Hamburger und Annette Esser vom Scivias Institut ein umfangreiches Programm an. Josef Nürnberg

Bad Kreuznach wird vier Tage lang zur Bühne für Hildegard von Bingen. Wissenschaft, Pilgern, Kunst und Musik eröffnen überraschende Einblicke in Leben und Werk – und laden zum Mitgehen und Entdecken ein.

Erstmals wird die Hildegard-Woche von Donnerstag, 17. September, bis Sonntag, 20. September, in gemeinsamer Trägerschaft des Scivias-Instituts, der Disibodenberger Scivias-Stiftung, der Rupertsberger Gesellschaft und der Internationalen Gesellschaft Hildegard von Bingen in Bad Kreuznach und Bingen veranstaltet.







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