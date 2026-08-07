Bad Kreuznach wird vier Tage lang zur Bühne für Hildegard von Bingen. Wissenschaft, Pilgern, Kunst und Musik eröffnen überraschende Einblicke in Leben und Werk – und laden zum Mitgehen und Entdecken ein.
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Erstmals wird die Hildegard-Woche von Donnerstag, 17. September, bis Sonntag, 20. September, in gemeinsamer Trägerschaft des Scivias-Instituts, der Disibodenberger Scivias-Stiftung, der Rupertsberger Gesellschaft und der Internationalen Gesellschaft Hildegard von Bingen in Bad Kreuznach und Bingen veranstaltet.