Ursache bisher unbekannt
Großbrand in Sprendlingen seit Montagmorgen gelöscht
Eine schwarze Rauschsäule stieg am Sonntag in Sprendlingen gen Himmel.
Eine schwarze Rauschsäule stieg am Sonntag in Sprendlingen gen Himmel.
Christian Schulz. Hosser

Bis zu 250 Einsatzkräfte waren zeitweise in Sprendlingen vor Ort. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat am Montagmorgen Entwarnung gegeben: Die Flammen sind gelöscht. 

Lesezeit 2 Minuten
Schwarzer Rauch stieg am Sonntagnachmittag aus einem Industriegebiet in der Gau-Bickelheimer Straße in Sprendlingen in den Himmel. Dieser war auch im Kreis Bad Kreuznach zu sehen. Wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitteilt, brannten seit 16 Uhr mehrere Gebäude auf dem Gelände eines Betriebs, der Kunststoff verarbeitet, lichterloh.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren