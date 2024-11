Großbrand in Sommerloch: Lagerhalle ging in Flammen auf

In einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in Sommerloch brach ein Brand aus, der Rauch war auch in weiter Ferne zu sehen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten jedoch bis in zum Nachmittag an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.