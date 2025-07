Zwischen Weinbergen und Wald kam es am Samstag, 12. Juli, in Raumbach zu einem großflächigen Brand. Die Ursache ist bisher unklar.

Rund um Raumbach war am Samstag, 12. Juli, ordentlich was los. Gegen 15.30 Uhr heulten die Sirenen und kurze Zeit später war klar: Ein großflächiger Brand hatte sich zwischen Weinbergen und Wald ausgebreitet.

Fünf Hektar standen in Flammen, das Gelände war schwer zugänglich, die Rauchentwicklung stark und die Temperaturen trugen ihr Übriges bei. Die Feuerwehr rückte mit einem beachtlichen Aufgebot an. Etwa 140 Kräfte aus der gesamten Verbandsgemeinde und darüber hinaus kämpften gegen die Flammen. Sogar ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt und warf in mehreren Flügen jeweils 540 Liter Wasser auf die Brandherde. Kein leichter Job bei diesen Bedingungen.

Anwohner unterstützen mit Erfrischungen

Während die Einsatzkräfte im Schichtbetrieb arbeiteten, kümmerte sich das Deutsche Rote Kreuz um die Verpflegung. Es gab Fleischwurst mit Brötchen und kühle Getränke. Keine große Küche, aber genau das Richtige, um in der Hitze durchzuhalten. Auch Anwohner zeigten Herz und brachten spontan Erfrischungen vorbei. Die Solidarität war spürbar, jeder half, wie er konnte. In den späten Abendstunden gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nacht und die Polizei ermittelt nun, was den Brand ausgelöst haben könnte. Ob fahrlässiges Verhalten oder natürliche Ursachen, noch ist nichts klar. Was bleibt, ist der Eindruck eines riesigen Kraftakts, der ohne das Zusammenspiel der verschiedenen Organisationen nicht möglich gewesen wäre. Viele Helfer haben über Stunden hinweg ihr Bestes gegeben, und die Gemeinde zeigt sich dankbar für dieses eindrucksvolle Engagement.