Zwischen Weinbergen und Wald kam es am Samstag, 12. Juli, in Raumbach zu einem großflächigen Brand. Die Ursache ist bisher unklar.

Rund um Raumbach war am Samstag, 12. Juli, ordentlich was los. Gegen 15.30 Uhr heulten die Sirenen und kurze Zeit später war klar: Ein großflächiger Brand hatte sich zwischen Weinbergen und Wald ausgebreitet.

5200 Quadratmeter standen in Flammen, das Gelände war schwer zugänglich, die Rauchentwicklung stark und die Temperaturen trugen ihr Übriges bei. Die Feuerwehr rückte mit einem beachtlichen Aufgebot an. Etwa 130 Einsatzkräfte, darunter Einheiten der Feuerwehr aus der gesamten Verbandsgemeinde (VG) und darüber hinaus, des Katastrophenschutzes und der Polizei waren vor Ort. Die Einsatzleitung hatte Max Kraushaar, Wehrleiter der VG Nahe-Glan.

Nachdem das Feuer durch die Einheiten am Boden bereits weitgehend unter Kontrolle gebracht worden war, kam ein Löschhubschrauber zum Einsatz. Dieser unterstützte die Nachlöscharbeiten und half, Glutnester in schwer zugänglichem Gelände gezielt abzulöschen. Der Hubschrauber wurde durch die Polizei aus Egelsbach (Hessen) bereitgestellt. Eine geeignete Wasserentnahmestelle wurde am Stausee bei Niederhausen gefunden, von wo aus der Hubschrauber mehrfach Löschwasser aufnahm.

„Zur Erkundung und gezielten Ortung verbliebener Brandstellen kam zusätzlich eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Die Luftaufnahmen ermöglichten eine effektive Lokalisierung von Glutnestern, die anschließend gezielt bekämpft werden konnten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Feuerwehrmann wurde während der Löscharbeiten leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Anwohner unterstützen mit Erfrischungen

Während die Einsatzkräfte im Schichtbetrieb arbeiteten, kümmerte sich das Deutsche Rote Kreuz um die Verpflegung. Es gab Fleischwurst mit Brötchen und kühle Getränke. Keine große Küche, aber genau das Richtige, um in der Hitze durchzuhalten. Auch Anwohner zeigten Herz und brachten spontan Erfrischungen vorbei. Die Solidarität war spürbar, jeder half, wie er konnte. In den späten Abendstunden gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nacht und die Polizei ermittelt nun, was den Brand ausgelöst haben könnte. Was bleibt, ist der Eindruck eines riesigen Kraftakts, der ohne das Zusammenspiel der verschiedenen Organisationen nicht möglich gewesen wäre. Viele Helfer haben über Stunden hinweg ihr Bestes gegeben, und die Gemeinde zeigt sich dankbar für dieses eindrucksvolle Engagement.