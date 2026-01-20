Projekt in Lauterecken Grillplatz am Weiher wird auf Vordermann gebracht Roswitha Kexel 20.01.2026, 06:00 Uhr

i Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis dankte den Damen des Büros Intep und der Kreisverwaltung sowie den Bürgern für ihr Mitwirken. Roswitha Kexel

Mit dem Förderporgramm „Landl(i)eben“ wird der Grillplatz am Weiher in Lauterecken neu gestaltet und aufgewertet. Er ist einer von sieben „Mitwirkungsflächen“ im Landkreis Kusel.

Ein Treffpunkt für Begegnungen in der Natur und Freizeit kann der städtische Grillplatz „Am Weiher“ nahe der Vereinshütte des Pfälzerwaldvereins Lauterecken schon jetzt sein. Doch es liegt dort einiges im Argen. Vor allem sind die Holzteile der Hütte mittlerweile teils morsch, und es fehlt auch an Spielangeboten für Kinder.







