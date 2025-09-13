In der Nacht zu Samstag ist es zu einem Brand in einer Grillhütte gekommen. Bürger alarmierten die Feuerwehr.

Meterhohe Flammen schlugen in der Nacht zu Samstag, gegen 2 Uhr, in den Sternenhimmel. Aufmerksame Bürger bemerkten einen hellen Feuerschein und alarmierten die Feuerwehr. Über dem Alten Oberhauser Weg stieg bei absoluter Windstille eine weithin sichtbare Rauchsäule senkrecht empor. Als die Wehr der Stadt Kirn unter Führung von Jens Bubinger wenige Minuten später eintraf, stand die Grillhütte bereits lichterloh in Flammen.

Offensichtlich hatte der Brand schon länger gewütet, denn dünnere Bretter waren vollständig durchgebrannt. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer ab und zogen die Überreste auseinander. Glücklicherweise stand die Hütte weit genug vom Wohnhaus entfernt, sodass lediglich einige Bäume beschädigt wurden. Alle Bewohner blieben unverletzt.