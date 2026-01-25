Vielfalt in Bad Kreuznach Grenzenlos gefeiert – Eins mit Sternen für Weisse Fräck Armin Seibert 25.01.2026, 17:00 Uhr

i Auch die WF-Girls bewiesen mit ihrem schmissigen Gardetanz gute Form. Seibert Armin

Daheimbleiber haben etwas verpasst, denn etliche Bühnenstücke waren TV-reif bei der bunten Narrenschau der Weisse Fräck in der VfL-Halle am Hochstroß-Eck.

„Wir feiern Vielfalt über Grenzen hinweg – Europa!“ Wie das grandios funktioniert, zelebrierten die Weisse Fräck vom VfL Bad Kreuznach als Humor-, Gesangs- und Tanzpaket von der sechsjährigen Tanzmaus bis zum Hofsänger-Senior in einem fünfeinhalbstündigen Programm ohne Längen und Hänger vom Einmarsch mit Fahnen und zwölf EU-Sternen bis zum Ausmarsch mit Sitzungspräsident Oliver Boos mit Europafahne in die Bar.







Artikel teilen

Artikel teilen